Zotac RTX 3090 scontata su Amazon! GPU al top per il vostro PC!

Avete messo da parte un bel gruzzoletto per l’acquisto di una nuova, e potente, scheda video per il vostro PC? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante iniziativa che vi permetterà di mettere le mani su una Zotac RTX 3090 Trinity OC a un prezzo assolutamente imperdibile!

La Zotac RTX 3090 Trinity OC è una delle schede video più potenti attualmente in commercio e, per portarvela a casa, dovrete sborsare una cifra davvero considerevole, quindi si tratta sicuramente di un acquisto che non va fatto a cuor leggero.

Equipaggiata con la potentissima GPU GA102, accompagnata da ben 24GB di velocissima memoria GDDR6X, la Zotac RTX 3090 Trinity OC, grazie ai suoi 10.496 CUDA Core è in grado di garantire 35,58 TFPLOPS di potenza computazionale. Per quanto riguarda le capacità in ambito Ray Tracing, troviamo a bordo ben 82 RT Core e 328 Tensor Core. Questa potentissima scheda video è capace di eseguire titoli in maniera abbastanza fluida anche a risoluzione 8K in HDR.

La Zotac RTX 3090 Trinity OC può contare su un generoso dissipatore a tripla ventola, così da massimizzare l’efficienza e assicurare bassa rumorosità e massime prestazioni. Grazie alla modalità Freeze Fan Stop, le ventole rimarranno ferme quando le temperature, nonché lo sforzo compiuto dalla GPU, lo consente.

Il precedente prezzo, fino a poche ore fa, della Zotac RTX 3090 Trinity OC era di 2.037€, ma attualmente potete portarvela a casa a soli 1.457€, con un risparmio reale di 580€. Si tratta dell’occasione perfetta per aggiudicarsi una scheda grafica in grado di far girare al massimo anche i titoli più impegnativo odierni e futuri.

