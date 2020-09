Se anche voi, come chi vi scrive, amate collezionare i Funko Pop! dei vostri personaggi preferiti – vengano essi dal mondo reale, da quello dei videogiochi, dal cinema, dallo sport o dai fumetti – la nuova iniziativa del rivenditore Zavvi, che da sempre strizza l’occhio agli appassionati di cultura pop, è quella che fa per voi.

Grazie a una promozione, infatti, avete la possibilità di acquistare tre Funko Pop! spendendo 34,99€. Normalmente venduti a 12,99€ di listino, tre Pop! vi costerebbero invece 39,99€, quindi potete risparmiare 5€ sui vostri acquisti.

La selezione, come potete vedere voi stessi, è estremamente ampia. Da bravi amanti del gaming, ci sono ovviamente alcuni pre-ordini che vogliamo segnalarvi: il primo è quello di Ellie, la protagonista di The Last of Us che ha bisogno di poche presentazioni. Questo Pop!, alto 9,5 cm, arriva nella tradizionale confezione espositiva trasparente e vede Ellie con l’outfit della camicia grigia indossata a Seattle in Part II, mentre brandisce il suo affidabile stiletto e sfoggia il tatuaggio sull’avambraccio destro. Un pezzo da collezione ufficiale irrinunciabile per tutti coloro che hanno amato l’opera magna di Naughty Dog.

Per rimanere in tema di recenti esclusive di casa PlayStation, occhio anche al Pop! di Jin Sakai, protagonista di Ghost of Tsushima – l’ultimo first-party di primo piano arrivato su PS4. Alta 9,5 cm, la statuetta propone Jin con la sua maschera in tinta dorata, in versione fantasma, mentre brandisce la sua katana. Anche in questo caso, parliamo di un pre-ordine, con le spedizioni che dovrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane.

Se il vostro cuore, invece, appartiene al mondo DC, un sempreverde è Batman: il celeberrimo supereroe dei fumetti è proposto in questo Pop! che richiama il suo costume che risale al 1998, con tanto di batarang pronto da lanciare contro i cattivoni di Gotham, per aiutare i più deboli. Anche in questo caso, il costo di listino abituale è pari a 12,99€, ma potete approfittare dell’offerta Zavvi per risparmiare.

» Clicca qui per approfittare delle offerte Zavvi sui Funko Pop! «