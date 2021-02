XIAOMI Mi 10T Lite 5G a meno di 300 euro tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 18 febbraio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo lo smartphone XIAOMI Mi 10T Lite 5G, che potete portarvi a casa a soli 299,99€, rispetto ai 399€ di listino, per un risparmio reale di 100€. Il dispositivo animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 750G, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. XIAOMI Mi 10T Lite 5G, qui proposto in colorazione Pearl Gray, è in grado di scattare foto uniche con ultra risoluzione grazie alla sua quad camera AI da 64MP, che combina la qualità delle lenti e dei sensori con software all’avanguardia per offrire un’elevata qualità finale. Il display, da 6,67″ a risoluzione FHD+, garantisce una fluidità eccellente grazie alla sua frequenza di aggiornamento di ben 120Hz. Grazie alla modalità AdaptiveSync, il refresh rate varia in modo dinamico da 30Hz a 120Hz, abbinando automaticamente la migliore frequenza di aggiornamento al contenuto visualizzato per un’esperienza fluida e un consumo energetico ridotto.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld