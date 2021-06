Xiaomi Mi 10T 5G e altri smartphone Xiaomi con sconti sino al 39% euro tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, giovedì 17 giugno 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative agli smartphone Xiaomi, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi lo smartphone Xiaomi Mi 10T 5G, che attualmente potete portarvi a casa a soli 304,90€, rispetto ai 499,90€ usuali di listino, per un risparmio reale di 195€.

Lo smartphone Xiaomi Mi 10T 5G è equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. La capiente batteria da 5000mAh sarà in grado di fornirvi un’autonomia ottimale per permettervi di arrivare a sera senza troppi problemi o necessità di ricarica.

Il dispositivo è inoltre equipaggiato con un ottimo schermo DotDisplay FHD+ da 6,67″ True Color, dotato di una frequenza di aggiornamento a 144Hz con Adaptive Sync, così da fornirvi il giusto compromesso tra godibilità dell’esperienza visiva e consumi.

Lo smartphone Xiaomi Mi 10T 5G vanta una fotocamera principale AI da 64 MegaPixel, con ulteriori sensori che permettono di effettuare scatti panoramici ultra-wide, ritratti perfetti e spettacolari macro.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone Xiaomi tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Il Prime Day di Amazon si terrà il 21 e 22 giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

Le offerte del giorno di Amazon: sconti su smartphone Xiaomi

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon