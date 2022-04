Xbox Store, sconti fino al 90%: c’è il supereroe più amato

Xbox Store ha rinnovato come ogni martedì il consueto appuntamento con le nuove offerte settimanali, con imperdibili sconti per gli utenti in possesso della console di casa Microsoft.

Tra le nuove offerte segnaliamo in particolar modo il rinnovo delle Promozioni Gold, disponibili esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate (che potete acquistare comodamente su Amazon), ma come di consueto sarà possibile trovare anche diversi sconti dedicati a tutti gli utenti, anche senza abbonamenti.

Dato che sono ancora attivi i Saldi di Primavera con le migliori esclusive, lo store di casa Microsoft non ha proposto un grandissimo numero di nuove offerte, ma ha trovato comunque il tempo di proporre nuove svendite particolarmente interessanti.

Ad esempio vogliamo segnalare la svendita dedicata al Cavaliere Oscuro: su Xbox Store sarà possibile trovare a prezzo scontato i migliori giochi dedicati a Batman.

I fan avranno dunque l’opportunità di recuperare Batman Arkham Collection, la trilogia dedicata al supereroe di casa DC, a soli 17,99€ grazie allo sconto del 70%: naturalmente ci sarà anche la possibilità di recuperare separatamente i capitoli della collezione, qualora non foste interessati all’edizione completa.

Grazie alle Promozioni Gold sarà inoltre possibile acquistare due amati open world ideati da Ubisoft: si tratta di Watch Dogs 2 Deluxe Edition, disponibile con l’80% di sconto, e di Far Cry New Dawn Deluxe Edition con una riduzione di prezzo del 70%.

Un affare particolarmente conveniente è invece disponibile per tutti gli utenti e vi permetterà di acquistare Down in Bermuda spendendo solo 1.99€, grazie allo sconto del 90%: si tratta di una simpatica avventura piena di rompicapi da risolvere e misteri da scoprire.

Di seguito vi riepilogheremo i migliori nuovi sconti che potete trovare su Xbox Store: se volete consultare voi stessi tutte le offerte, comprese quelle relative ai Saldi di Primavera che termineranno nei prossimi giorni, vi consigliamo di dirigervi a questo indirizzo e scorrere voi stessi tutte le proposte.

Batman Arkham Collection

Watch Dogs 2 Deluxe Edition

Far Cry New Dawn Deluxe Edition

XCOM 2 Digital Deluxe Edition

Mafia II Definitive Edition

Doki Doki Literature Club Plus!

Madden NFL 22

The Elder Scrolls Online

Cloudpunk

Down in Bermuda

Se siete iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, non dimenticatevi di riscattare i nuovi giochi gratis di aprile, disponibili solo da pochi giorni.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che sono già stati svelati i giochi che lasceranno Xbox Game Pass alla fine del mese: tra i tanti titoli emerge un amato picchiaduro a scorrimento.