Xbox Series X: acquistala ora a prezzo scontata! Ottimo regalo di Natale!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso la nota catena Comet, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la console Microsoft Xbox Series X a un prezzo davvero imperdibile! Come ogni giorno, Comet propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Xbox Series X è la console più potente della nuova generazione nata nel 2020. Con i suoi 12 TFLOPs, la piattaforma Microsoft mira a raggiungere i 4K e a frame rate fino a 120 fps, con il tutto animato dal SSD proprietario da 1 TB – realizzato per limitare al minimo (spesso all’impercettibile) i tempi di caricamento e garantire un’esperienza di gioco scorrevole.

La libreria giochi è composta da third party e da produzioni esclusive affidate agli Xbox Game Studios (pensate a Obsidian, Turn 10, Ninja Theory, Rare, ma anche a ZeniMax Media e nel prossimo futuro ad Activision Blizzard) le cui realizzazioni saranno incluse fin dal day-one nell’abbonamento Xbox Game Pass.

Xbox Series X, grazie al supporto delle architetture RDNA 2 e Zen 2 di AMD, offre illuminazione, ombre e riflessi realistici per creare mondi dinamici e coinvolgenti tramite le API DirectX Raytracing.

Inoltre, i videogiochi non saranno solo un piacere per gli occhi, ma anche per l’udito, in virtù dell’impiego di un sistema di audio spaziale 3D con algoritmi avanzati che vi faranno sentire realmente proiettati nel mondo di gioco.

Grazie alla promozione attualmente attiva da Comet, potete portarvi a casa la console Microsoft Xbox Series X a soli 479€, rispetto agli usuali 499 euro di listino, consentendovi di risparmiare 20€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare una console di ultima generazione a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Comet e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.