Xbox Series S di nuovo disponibile su Amazon!

A sorpresa, Amazon Italia ha di nuovo inserito in listino Xbox Series S, disponibile al prezzo di 299,99 €!

Nonostante specifiche meno prestanti della sorella maggiore, la console mira a un’esperienza di gaming a 1440p fino a 120 fps e conta su un SSD proprietario da 512 GB. È interamente incentrata sul gaming in digitale, attraverso download, Xbox Game Pass e xCloud, motivo per cui è priva di un lettore ottico. In questo caso, il prezzo di mercato per il lancio è di 299,99€.

Xbox Series S è la console economica della nuova linea Microsoft. Priva di un lettore Blu-Ray e meno potente della sorella maggiore, ha anche un corpo sensibilmente più piccolo, un prezzo più accessibile e performance che sono però più fluide e ottimizzate rispetto a quelle della generazione precedente.

Xbox Series S dispone di un apposito slot posteriore dove inserire delle memory card che espanderanno l’archiviazione della console. Si tratterà di espansioni plug-and-play, che verranno riconosciute appena le inserirete e non richiederanno nessuna installazione aggiuntiva. Ma non solo: La funzionalità Smart Delivery è la consegna intelligente prevista da Microsoft (e da altri produttori, come CD Projekt) sui suoi giochi: i titoli che rientrano nel programma Smart Delivery possono essere acquistati con una copia su Xbox One e, una volta che passerete a Xbox Series X|S, avrete diritto a una copia next-gen senza spendere nemmeno un ulteriore euro.