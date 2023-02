Il nuovo controller Xbox include un regalo «stellare» esclusivo su Xbox Series X

Dopo le anticipazioni arrivate nelle scorse giornate, Microsoft ha ufficialmente annunciato il nuovo controller Xbox «Stellar Shift», una nuova bellissima versione speciale a tema spaziale per le console di ultima generazione.

Il nuovo controller sarà disponibile ufficialmente a partire dal 17 febbraio (potete prenotarlo su Amazon): per incentivare gli utenti all’acquisto, la casa di Redmond ha pensato di fare un omaggio gratuito davvero speciale per i fan sulle console di ultima generazione.

Il leak di inizio settimana è stato dunque confermato, anche se la data di lancio sembrerebbe essere stata rinviata rispetto alle previsioni: tuttavia, ciò che non era stato anticipato sarà l’inclusione di un nuovo sfondo dinamico esclusivo.

Con un nuovo comunicato rilasciato sul proprio blog ufficiale, Microsoft ha infatti svelato che basterà collegare il nuovo controller alle proprie console Xbox Series X e Series S per poter accedere a un nuovo background dedicato, appositamente intitolato «Stellar Shift».

La casa di Redmond ha già chiarito che questo sfondo dinamico sarà disponibile solo ed esclusivamente per gli utenti che sceglieranno di acquistare tale controller, che permetterà di rendere la vostra console next-gen ancora più spaziale.

Si tratta di un background in tema con i colori dello stesso controller, mostrando uno sfondo galattico di colore viola, con tonalità di blu scuro e di nero a impreziosire il tutto. Se sceglierete di acquistare questo speciale dispositivo, basterà accedere all’apposita sezione degli sfondi dal menù delle impostazioni per poter selezionare il vostro nuovo omaggio: potete osservarlo in azione qui di seguito.

We know, it's pretty. That's why we turned it into a Dynamic Background that you can get just by plugging your new Stellar Shift into your Xbox Series X|S console. Get the details here: https://t.co/cRFhTwPJjc You're welcome pic.twitter.com/eMT3dg82rM — Xbox (@Xbox) February 7, 2023

Un regalo sicuramente molto intrigante, che potrebbe attirare anche quei giocatori che intendano dare un look più esclusivo alla propria console. Naturalmente, anche se lo sfondo sarà disponibile solo su Xbox Series X|S, sarete comunque in grado di utilizzare come qualunque altro controller ufficiale, configurandolo dunque anche per i vostri PC, Xbox One e dispositivi Bluetooth.

