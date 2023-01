Xbox Game Pass, un gioco gratis di EA verrà rimosso dal catalogo a marzo

Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento targato Microsoft, si starebbe preparando a un altro anno di grandi successi, sebbene a marzo sarà anche il tempo dei saluti per un titolo in particolare.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo enorme di giochi gratuiti per gli utenti, nonostante talvolta qualche gioco è costretto ad abbandonare il servizio, come in questo caso.

Quindi, sebbene la Casa di Redmond abbia da poco ufficializzato i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per le prossime settimane, a marzo un celebre gioco EA lascerà Game Pass.

Come riportato anche da True Achievements, tra meno di due mesi non sarà infatti più possibile giocare a F1 2020 tramite l’abbonamento a EA Play e Game Pass, purtroppo.

EA ha annunciato infatti che F1 2020 sarà presto rimosso dalle librerie EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, più precisamente durante il prossimo mese di marzo di quest’anno.

Il racing, che ricordiamo essere già stato eliminato anche dal Microsoft Store, lascerà EA Play e Xbox Game Pass il 15 marzo 2023, come rivelato dalla pagina dei servizi online di Electronic Arts.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

F1 2020 è il gioco di F1 più completo di sempre, dove scenderai in pista contro i migliori piloti al mondo. Per la prima volta potrai creare la tua scuderia F1 personale. Crea un pilota, scegli uno sponsor e un fornitore di motori, ingaggia compagni di squadra e gareggia come 11° scuderia sulla griglia. Costruisci strutture, migliora la scuderia e punta alla vittoria.

Restando in tema, sul servizio in abbonamento c’è spazio anche per l’attesissimo ritorno di Goldeneye 007 in un’apposita edizione rimasterizzata in 4K.

Ricordiamo inoltre che le novità per il mese di gennaio non sono ancora finite: dal 31 gennaio saranno disponibili altri 3 giochi gratis, sebbene siano già state svelate anche le prime sorprese in arrivo per il prossimo mese.