Xbox Game Pass ha più abbonati su PC o console? Arriva una risposta

In attesa di mettere le mani sui primi giochi gratis previsti per aprile 2023 su Xbox Game Pass, arrivano ora dettagli davvero interessanti relativi al servizio della Casa di Redmond.

L’abbonamento Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha di base un catalogo davvero ricco di titoli gratuiti per gli utenti, sia su PC che su console.

Del resto, se tramite precedenti annunci sappiamo quali sono i giochi che arriveranno durante la prima metà di aprile, le sorprese non sono finite.

Come riportato anche da TwistedVoxel, Mark Skwarski, Group Product Manager per Xbox Content & Audience Strategy, ha reso noto che PC Game Pass dovrebbe aver superato i 15 milioni di abbonati.

Se Xbox Game Pass dovrebbe avere almeno 29 milioni di utenti, il totale degli abbonati al servizio Microsoft su PC non sembra essere da meno, anzi, tutto il contrario.

Stando infatti al profilo LinkedIn di Skwarski, PC Game Pass dovrebbe aver superato i 15 milioni di abbonati in tutto, sebbene Microsoft non abbia confermato in maniera ufficiale gli utenti attivi.

Ad ogni modo, se i numeri riportati da Skwarski dovessero corrispondere al vero, sarebbe la conferma che potrebbero esserci più abbonati che giocano su PC piuttosto che su console Xbox.

Nel curriculum di Skwarski si legge che il lancio di nuove funzionalità in Game Pass e alcune campagne di marketing specifiche hanno portato il numero totale di abbonati da 5 milioni a oltre 25 milioni, aumentando il fatturato di 2 miliardi di dollari in un periodo di 4 anni.

Skwarski ha anche collaborato con i direttori creativi di Bethesda e Xbox Game Studios per sperimentare nuove idee di crescita, rendendo più facile per gli oltre 15 milioni di giocatori PC usufruire di Xbox Game Pass.

Se Xbox Game Pass offre un catalogo di giochi notevole, ma in che misura il servizio è vantaggioso per gli sviluppatori? Di recente ha risposto alla domanda Mike Rose, fondatore dell’editore indipendente No More Robots.

Ma non solo: a breve un titolo first party abbandonerà il catalogo per problemi di licenza, sebbene sia destinato a tornare prima o poi.

Infine, Xbox Store ha da poco rinnovato l’appuntamento con i nuovi sconti settimanali per gli utenti delle console di casa Microsoft. Avete già avuto modo di spulciarli?