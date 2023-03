Perché Xbox Game Pass è così interessante per gli sviluppatori? Arriva una risposta

In attesa di mettere le mani sui giochi gratis previsti per aprile 2023 su Xbox Game Pass, arrivano ora curiosità relative al servizio della Casa di Redmond.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero ricchissimo di giochi gratuiti per gli utenti.

Del resto, se tramite precedenti annunci sappiamo quali sono i due giochi che chiuderanno il mese di marzo, le sorprese non sono finite.

Come riportato anche da GameSpot, Mike Rose, fondatore dell’editore indipendente No More Robots, ha spiegato perché è un sostenitore così convinto del servizio di abbonamento di Microsoft.

Xbox Game Pass ha rapidamente preso piede nel settore, rappresentando un cambiamento per Microsoft che cambia una parte fondamentale del modello tradizionale di acquisto e vendita di giochi.

Il servizio di abbonamento offre un buffet di giochi davvero notevole, ma in che misura il servizio è vantaggioso per gli sviluppatori?

Questa domanda non ha una risposta chiara, soprattutto perché la replica potrebbe variare a seconda degli studi, sebbene i commenti di vari sviluppatori suggeriscono che la società adatta i termini di ogni accordo individualmente.

Phil Spencer, capo di Xbox, ha dichiarato a The Verge che gli accordi sono «molto vari». Microsoft sembra aver ammesso di recente che Game Pass può cannibalizzare le vendite dei giochi, ma ha subito chiarito che lavora con gli editori per massimizzare i loro profitti su base individuale, lasciando spazio a «creatività e innovazione».

Mike Rose, fondatore dell’editore indipendente No More Robots, ha sempre parlato pubblicamente di come Game Pass abbia aiutato i giochi della sua azienda. Recentemente, in un discorso alla GDC 2023. Ross si è addentrato nel dettaglio sui molteplici vantaggi derivanti dall’inserimento di Let’s Build a Zoo su Game Pass.

In primo luogo, Rose ha detto che mettere un gioco su Game Pass «riduce i rischi» del progetto dal punto di vista finanziario, poiché le condizioni vengono concordate in anticipo invece di dover aspettare i risultati delle vendite. La consistente base di abbonati a Game Pass garantisce inoltre una grande base di giocatori al momento del lancio, il che significa che lo studio può concentrarsi sul supporto con contenuti successivi al lancio.

Questo, in ultima analisi, va a vantaggio dello studio, poiché molti giocatori che stanno già provando il titolo come parte del loro abbonamento acquisteranno i contenuti scaricabili. Rose ha dichiarato che il numero di persone che hanno acquistato il DLC di Let’s Build a Zoo è circa quattro volte superiore a quello che ha acquistato solo il gioco base.

Infine, l’autore ha anche dichiarato che i giocatori del Game Pass forniscono una grande quantità di feedback, che può essere preziosa per gli sviluppatori più piccoli. Rose ha dichiarato a GameSpot che quando lo studio lancia un gioco su più piattaforme con un lancio al Day One su Game Pass, la base di giocatori Xbox supera di gran lunga tutte le altre (di solito, almeno l’80% dei giocatori è su piattaforma Microsoft).

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono già stati confermati i 7 giochi gratis che lasceranno il servizio dal 31 marzo: vi consigliamo di consultare la lista completa prima che sia troppo tardi.

Ma non è tutto: martedì scorso sono arrivati puntuali, come sempre, i nuovi sconti settimanali di Xbox Store con offerte imperdibili fino al 95%.

Per concludere, ricordiamo anche che da poche ore sono state rese disponibili ben 12 nuove demo gratuite a tempo limitato: vi suggeriamo di provarle prima di subito.