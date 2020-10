Watch Dogs Legion a soli 45.79€ su Eneba!

Mancano ormai pochi giorni al debutto sul mercato di Watch Dogs Legion, nuovo capitolo della celeberrima serie di Ubisoft che debutterà sul mercato il prossimo 29 ottobre per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One, mentre arriverà successivamente anche su PS5 e Xbox Series X.

In particolare, se siete interessati alla versione PC del titolo, che sfrutterà anche gli effetti di Ray Tracing in tempo reale sulle schede grafiche NVIDIA GeForce della serie RTX, abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, sul noto store online Eneba potete acquistare Watch Dogs Legion a soli 45,79€!

Il titolo ci catapulterà in un futuro prossimo nel quale Londra è sull’orlo della rovina: gli abitanti sono oppressi da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili.

Il nostro compito sarà quello di creare una resistenza per impedire la nascita di un regime autoritario. A differenza dei precedenti capitoli della serie, i giocatori avranno l’opportunità di “impersonare chiunque”.

Infatti, ogni abitante di Londra presente nell’open world di gioco è stato completamente simulato, con tanto di vita persistente e di un proprio passato, consentendo così ai giocatori di reclutare chiunque, davvero chiunque, nella propria squadra. I personaggi reclutati vengono assegnati in una delle tre classi, ognuna con un gameplay diverso. Si tratta di combattimento, azione furtiva e hacking, quindi dovrete assicurarvi di usare i vostri personaggi nelle giuste occasioni. E ricordate, mentre potrete passare da uno all’altro senza soluzione di continuità, i vostri personaggi potranno anche morire in maniera permanente.

Per sapere se la vostra configurazione è in grado di far girare al meglio Watch Dogs Legion, vi consigliamo di consultare la notizia dedicata nella quale vengono riportati i vari requisiti. Inoltre, trovate ulteriori informazioni sul gioco nella recente anteprima.

