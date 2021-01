Volanti gaming, smart TV e smartphone tra le offerte del Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana, le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con il Samsung Galaxy A51, smartphone dal design pulito e rinnovato, con bordi arrotondati ed uno spessore di 7,9mm che gli conferisce una presa comodo ed ergonomica. Il dispositivo è dotato di un display Super AMOLED da 6,5” Infinity-O che offre un’esperienza visiva coinvolgente e senza interruzioni. Grazie al processore Octa Core e 4GB di RAM, lo smartphone è veloce e scattante in qualsiasi applicazione, mentre la memoria interna da 128GB può essere espansa sino a 512GB con una microSD, dandovi modo di scattare foto e registrare video in quantità davvero industriale.

Grazie alla presenza di ben quattro fotocamere posteriori, Samsung Galaxy A51 è in grado di scattare foto nitide e luminose in qualsiasi circostanza. Solitamente Samsung Galaxy A51 viene venduto a 379€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 254,99€, risparmiando ben 124€.

Continuiamo con il monitor HP 27FH, proposto a 225,99€, rispetto ai 239,99€ di listino. Si tratta di un dispositivo realizzato in metallo con una finitura opaca e resina super levigata equipaggiata con un display IPS da 27″ a risoluzione 1080p ed una luminosità massima di 300cd/m². questo monitor ultrasottile si caratterizza per l’aspetto moderno, a un costo contenuto. Inoltre, in ambito gaming, grazie al supporto alla tecnologia AMD FreeSync, stuttering e tearing saranno un lontano ricordo.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV, smartphone ed accessori PC tra gli sconti del weekend del rivenditore Mediaworld.

Offerte Solo per il weekend Mediaworld