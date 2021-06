Videogiochi, console e accessori gaming con sconti fino al 70% da Euronics!

La nota catena Euronics ha lanciato l’interessante promozione “Speciale Gaming” che permette di acquistare tantissimi monitor, videogiochi, notebook, console e molto altro a prezzi imperdibili fino al prossimo 30 giugno! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare il notebook ACER NITRO 5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.099€, rispetto agli usuali 1.299€, con un risparmio reale di 200€.

Il notebook ACER NITRO 5 vi consente di giocare osservando ogni minimo dettaglio grazie al display IPS FHD da 15,6″ e con il massimo della fluidità grazie ad uno schermo con un refresh rate fino a 144 Hz. Il tempo di risposta è di soli 3ms con overdrive, mentre il rapporto schermo-chassis è dell’80% con una cornice sottile appena 7,02 mm.

Lato specifiche, abbiamo una configurazione di tutto rispetto con un processore di decima generazione Intel Core i7-10750H e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650Ti basata sull’architettura Turing. Il notebook ACER NITRO 5 è equipaggiato anche con un veloce SSD NVMe da 512 GB e 16 GB di RAM DDR4.

Sul notebook ACER NITRO 5 le doppie ventole, la tecnologia Acer CoolBoost e i due sfiati aiutano il PC a mantenere la temperatura giusta sul dispositivo. CoolBoost aumenta del 10% la velocità delle ventole e del 9% il raffreddamento della CPU/GPU rispetto alla modalità automatica. Con NitroSense i giocatori possono gestire e monitorare il sistema in tempo reale (incluse temperature e velocità delle ventole).

