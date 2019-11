Ecco due ore di gameplay tratte da Overwatch 2

Il canale YouTube “ohnickel” ha pubblicato un interessante video gameplay della durata di ben ore avente come protagonista il recentemente annunciato Overwatch 2.

Potete vedere il filmato come di consueto nel player sottostante.

In Overwatch 2, i giocatori assumeranno il ruolo di eroi del mondo in missioni cooperative nelle quali dovranno fare squadra, potenziarsi e annientare l’ondata di minacce in tutto il mondo. I giocatori si daranno anche battaglia nell’evoluzione del lato competitivo di Overwatch, che manterrà imprese e collezioni dei giocatori, aggiungendo al roster completo attuale di Overwatch una nuova generazione di eroi, nuove mappe in location internazionali riconoscibili, la nuova modalità Scorta e molto altro.

Il titolo è attualmente in sviluppo per Windows PC, Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Nintendo Switch.

Fonte: DSOG