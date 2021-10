Unieuro Halloween Days, tantissime offerte con sconti imperdibili!

La nota catena Unieuro ha lanciato un’interessante promozione, chiamata “Halloween Days“, che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi eccezionali fino al 1° novembre! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming ASUS TUF Gaming F15, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.449€, rispetto ai 1.599€ usuali di listino, per un risparmio reale di 150€.

Il notebook gaming ASUS TUF Gaming F15 è equipaggiato con un monitor 15,6″ IPS in full HD a 144 Hz, con un refresh rate ideale anche per godere al massimo dei videogiochi che richiedono particolare velocità.

Ad animare il notebook è un processore Intel Core i7-11800H di undicesima generazione, dotato di otto core e sedici thread, mentre la forza bruta per il gaming è affidata alla scheda grafica NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6, all’avanguardia per garantire performance ottimali anche con i videogiochi più recenti e non manca nemmeno il supporto agli effetti ray tracing in tempo reale.

Per prestazioni ancora migliori, ASUS ha deciso di installare in ASUS TUF Gaming F15 un SSD da 512 GB, che garantisce la massima velocità possibile per il raggiungimento dei vostri dati. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM da 3.200MHz, mentre gli input sono affidati a una tastiera retroilluminata con layout interamente in italiano, gestibile e personalizzabile con software già installato.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e in questa iniziativa trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

