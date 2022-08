Uncharted, non solo al cinema: il film è nuovamente un successo

Con l’uscita di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri su PS5 la serie Naughty Dog è tornata in auge, complice anche il film con Tom Holland: Uncharted.

Le avventure di Nathan Drake (che trovate anche su Amazon) sono tra i titoli più rappresentativi di PlayStation, tanto che la pellicola cinematografica è riuscita ad ottenere il successo sperato.

Nella nostra recensione del film vi abbiamo infatti spiegato che la pellicola «ha tutto ciò che serve a una pellicola del genere per funzionare a dovere: azione, una discreta dose di humor e dei personaggi che – pur nella loro bidimensionalità – si lasciano apprezzare per ciò che sono e ciò che fanno, esattamente come nella saga Naughty Dog.»

Ora, tra un rumor e l’altro relativo ad Uncharted 5 (di cui al momento si sa poco o nulla), il film con Holland ha ottenuto un altro piccolo, grande risultato per quanto riguarda il suo debutto su Netflix.

Come riportato anche da Game Rant, il film di Uncharted dopo essersi piazzato ai primi posti nelle classifiche nei cinema, il successo è stato bissato anche per quanto riguarda il catalogo streaming Netflix.

Durante il primo giorno del debutto sulla piattaforma americana, infatti, Uncharted ha subito scalato le classifiche piazzandosi velocemente fra i primi posti, superando anche nomi decisamente blasonati che hanno tenuto banco in queste settimane.

Staremo a vedere se la pellicola diretta da Ruben Fleischer riuscirà a imporsi anche sul catalogo Netflix europeo non appena il film sarà reso disponibile (Italia inclusa).

Nel mentre, l’attore Tom Holland aveva confermato alcune settimane fa di aver «solo grattato la superficie» e di voler tornare presto a lavorare su un sequel di Uncharted.

Del resto, anche Tom Rothman, ossia il boss di Sony Pictures, aveva commentato con entusiasmo proprio la grande risposta dei fan, lasciando intendere che le avventure di Nathan Drake non sono finite qui.