Una celebre saga SRPG sta tornando: annunciato il nuovo capitolo su PS5 e Switch

Nippon Ichi Software ha ufficialmente annunciato nelle scorse ore Disgaea 7, il settimo capitolo della celebre saga di SRPG di grande successo, la cui uscita è attualmente prevista esclusivamente su PS5, PS4 e Nintendo Switch.

Il successore di Disgaea 6 (che potete recuperare in offerta su Amazon) sarà ambientato in un mondo chiamato «Hinomoto Netherworld Cluster», ispirato dalla cultura giapponese: i protagonisti dovranno combattere in questo nuovo mondo per respingere gli invasori e deporre l’attuale shogunato.

Come riportato da Gematsu, attualmente il gioco di ruolo strategico è previsto esclusivamente in Giappone per il 26 gennaio 2023, ma è plausibile aspettarsi anche una release internazionale dopo qualche mese, dato il grande successo della serie.

L’annuncio è stato reso ufficiale con la pubblicazione di un nuovo trailer, che vi abbiamo riproposto in cima a questo articolo, e svelando alcune interessanti novità in arrivo sul settimo capitolo.

Disgaea 7 introdurà infatti una nuova meccanica intitolata «Dodeka MAX», che consente di rendere i nostri personaggi talmente grandi da farli uscire anche fuori dalla mappa di gioco: ciò renderà le battaglie più dinamiche e consentirà di fare molteplici danni in poco tempo, oltre a poter aprire misteriosi enormi forzieri.

Un’altra delle novità più interessanti di questo SRPG riguarda la creazione di vere e proprie armi commestibili: il nostro equipaggiamento potrà essere infatti ricreato più volte o addirittura ingerito per recuperare salute,

Saranno inoltre introdotte, per la prima volta nella serie, le battaglie ranked: i giocatori potranno affrontare squadre di altri utenti, controllate da un’intelligenza artificiale, per costruire la migliore strategia e dimostrare di essere i migliori combattenti al mondo.

Disgaea 7 promette di essere il capitolo della serie con la maggior quantità di contenuti di sempre: non ci resta dunque che incrociare le dita e attendere ulteriori novità su una release internazionale.

