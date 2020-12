Ubisoft, un altro gioco gratis da scaricare: ecco quale

Pochi giorni fa Ubisoft ha iniziato una ricca promozione che durerà per tutte le vacanze natalizie, durante le quali regalerà oggetti di gioco e titoli in forma totalmente gratuita.

Si è infatti partiti con la versione PC di Starlink: Battle for Atlas, per poi proseguire anche con il divertente Trials Rising, capitolo recente del franchise dello studio finlandese RedLynx/Ubisoft Connect.

A quanto pare, non è finita qui: la casa d’oltralpe ha deciso che giochi gratis per PC offerti da Ubisoft per Natale potranno essere riscattati anche durante la giornata di oggi e di domani. Ma non solo: al catalogo dei giochi gratis è stato aggiunto anche Anno 1701.

https://twitter.com/Ubisoft/status/1340288224036610049

Ecco la descrizione ufficiale del gioco: “Questo capolavoro di costruzione e strategia è ambientato a cavallo fra il XVI e il XVII secolo: l’era delle scoperte e dei commerci navali. Scopo del gioco è scoprire un mondo fantastico ed erigere città meravigliose.”

Per poter accedere al giveaway non dovrete far altro che raggiungere questa pagina e collegare il vostro account Ubisoft Connect. La nuova promozione sarà valida solo ed esclusivamente per il 19 e il 20 dicembre, quindi fare in fretta.

Ottieni una copia gratuita per PC di Anno 1701 History Edition, Starlink: Battle for Atlas Digital Edition e Trials Rising Standard Edition su Ubisoft Connect PC e i seguenti articoli di gioco: – Il pacchetto Insediamento del navigatore e l’abito di Bayek per Eivor su Assassin’s Creed Valhalla – L’abito “Power Suit” e la “maschera Ubisoft” per Watch Dogs: Legion – Ottieni il “Kit da Pow Surfer di Nahari” per Hyper Scape

I contenuti di gioco saranno disponibili su tutte le piattaforme, quindi potete procedere al download molto facilmente in base alla versione in vostro possesso.