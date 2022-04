Ubisoft fa “rivivere” un gioco cancellato: svelata una nuova IP in sviluppo

Alla fine del mese di aprile chiuderà ufficialmente i battenti Hyper Scape, lo sfortunato tentativo di Ubisoft di introdursi nel popolarissimo mercato dei battle royale.

La produzione si rivelò ben distante dai giochi che hanno segnato il recente successo del publisher, come Assassin’s Creed Valhalla – che potete trovare in offerta su Amazon con consegna in settimana – e non riuscì a conquistare la fetta di pubblico che Ubisoft sperava, finendo così per finire dimenticato.

A gennaio Ubisoft ha dunque preso la difficile decisione di cancellare ufficialmente Hyper Scape, che continuerà a restare online fino al 28 aprile: tuttavia, sembra che in qualche modo il titolo tornerà a vivere con un nuovo progetto.

E proprio poche ore dopo che è arrivato l’annuncio che non sarà più supportato un famoso open world, un report suggerisce infatti lo sviluppo di una nuova interessante IP.

Secondo un report dell’insider Tom Henderson su Exputer, tre fonti avrebbero infatti confermato l’esistenza di un nuovo progetto con il nome in codice Pathfinder.

Si tratterebbe di un nuovo sparatutto in terza persona dallo stile grafico estremamente simile al già citato Hyper Scape, ma più cartoon e che anche in questo caso dovrebbe trattarsi di un battle royale.

Pathfinder dovrebbe offrire una formula diversa per il popolare genere, permettendo a un team composto da 4 giocatori di trovare la strada verso il centro della mappa per sconfiggere un boss IA.

I corridoi da attraversare saranno diversi in seguito a ogni partita e si dovranno affrontare sia nemici controllati dalla CPU che altri giocatori in carne ed ossa: gli utenti controlleranno i cosiddetti «eroi» con abilità uniche.

Dovrebbe anche essere presente un hub simile alla Destiny Tower, nella quale gli utenti potranno esercitarsi, divertirsi con gli amici, partecipare a corse con veicoli, entrare nei negozi e tanto altro.

Pathfinder sarebbe al momento in fasi di sviluppo molto iniziali, ma ricordiamo che Ubisoft non ha ancora annunciato ufficialmente questo nuovo «revival» di Hyper Scape, motivo per il quale vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni.

L’augurio dei fan naturalmente è che riesca ad avere una vita più longeva rispetto ad altri franchise, dato che nemmeno Watch Dogs sembra avere un futuro brillante dopo l’abbandono di Ubisoft.