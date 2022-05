Ubisoft+ arriva su PS Plus, e il catalogo giochi gratis cresce ancora

Ubisoft+ arriverà in futuro su PlayStation, portando sulla piattaforma Sony l’accesso a più di 100 titoli, pacchetti di contenuti aggiuntivi e premi.

Tutti gli abbonati al servizio PS Plus (di cui potete acquistare 12 mesi in offerta su Amazon) avranno quindi un altra infornata di giochi gratis su cui mettere le mani.

La notizia contenente l’elenco dei giochi, classici e non, in arrivo durante il prossimo mese riceve ora un ulteriore boost.

Il servizio di abbonamento di Ubisoft è attualmente disponibile su PC, Stadia e Amazon Luna e offre ai giocatori titoli in uscita al day-one, giochi classici ed edizioni premium, come riportato via sito ufficiale.

Ubisoft ha anche rivelato che a partire dal 24 maggio lancerà un nuovo abbonamento Ubisoft+ per PlayStation Plus chiamato Ubisoft+ Classics.

Ubisoft+ Classics per PlayStation altri non è che una selezione accurata di giochi estremanebte popolari, tra cui i più ben noti Assassin’s Creed Valhalla, The Division e For Honor, oltre a giochi classici come Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs, Werewolves Within e altri ancora.

Il catalogo Ubisoft+ Classics per PlayStation Plus sarà lanciato con 27 titoli e crescerà fino a 50 entro la fine del 2022. Poco sotto, la lista dei primi giochi a entrare a far parte del servizio:

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Ricordiamo ancora una volta che Ubisoft+ Classics sarà lanciato in bundle con i livelli di abbonamento PlayStation Plus Extra o Premium il 23 giugno in Europa.