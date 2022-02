Trust Gaming: tanti accessori PC a prezzi scontatissimi su Amazon!

Avete bisogno di nuovi mouse, tastiere o altri accessori per la vostra postazione PC? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente, sul noto portale e-commerce Amazon è stata lanciata una serie di offerte sui prodotti della linea Trust Gaming che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente quella relativa alle le cuffie Trust Gaming GTX 433K Pylo, che potete portarvi a casa a soli 36,28€, rispetto agli usuali 54,99€ di listino, per un risparmio reale di quasi 18€.

Le cuffie Trust Gaming GTX 433K Pylo sono dotate di microfono a scomparsa e archetto regolabile, oltre ad offrire un suono potente ed avvolgente grazie ai loro potenti driver da 50mm con padiglioni over-ear morbidi in memory foam e possiedono un cavo intrecciato in nylon da 1m, la lunghezza ideale per collegarle al controller e PC.

Le cuffie Trust Gaming GTX 433K Pylo possono essere utilizzate per più piattaforme, grazie alla presenza del classico jack audio da 3,5 mm. Ad esempio, potete usarle per ascoltare i vostri videogiochi preferiti su PC, Xbox, PS4/PS5, Nintendo Switch, smartphone e tablet.

