Tra i top su Steam anche una ex esclusiva PlayStation 4

Da ormai diverse settimane, Valheim si era imposto nelle classifiche dei giochi dai maggiori incassi su Steam, strapazzando qualsiasi concorrente. Come evidenziato dall’analista ed esperto di mercato Daniel Ahmad, tuttavia, i dati più aggiornati – relativi alla settimana terminata il 5 aprile – segnalano alcune nuove interessanti dinamiche nel mondo del gaming PC e, in particolare, in quello del catalogo Valve.

Forte dei tanti pre-ordini, infatti, è Outriders a piazzarsi davanti a tutti, superando anche il sorprendente It Takes Two. Il nuovo titolo cooperativo di Josef Fares, premiatissimo dalla critica, si “accontenta” della seconda posizione, mentre l’argento è di Repentance, il DLC di The Binding of Isaac. Il precedente capolista, Valheim, si accomoda invece in quarta posizione.

Horizon: Zero Dawn è anche su PC dal 2020

Nella classifica, nonostante l’uscita risalga allo scorso agosto, vediamo comparire anche Horizon: Zero Dawn, il titolo di Guerrilla Games e Sony Interactive Entertainment con protagonista Aloy e che vedrà nel prossimo futuro l’arrivo di Horizon Forbidden West, il suo seguito diretto.

In classifica, da evidenziare, anche la presenza dei Crown Pack di The Elder Scrolls Online e di Cyberpunk 2077, che come nella settimana precedente si accomoda decimo.

I più venduti della settimana su Steam (per incassi)

Outriders It Takes Two The Binding of Isaac: Repentance Valheim Valve Index VR Horizon: Zero Dawn Evil Genius 2 The Elder Scrolls Online: Crown Pack CS GO: Broken Fang Cyberpunk 2077

Per confronto, questa era la classifica nella settimana precedente:

Valheim Subverse Valve Index VR Half-Life Alyx Outriders (in pre-ordine) GTA V It Takes Two CG GO: Broken Flag The Witcher 3 GOTY Cyberpunk 2077

Vedremo come questa classifica si muoverà nei prossimi giorni e se Outriders, dopo aver avuto qualche problema con i server al momento del lancio, riuscirà a mantenere la vetta indisturbato, conquistando la preferenza dei videogiocatori su Steam. Intanto, per muovere i vostri primi passi non perdete la nostra già ricchissima guida strategica.