Tornano le offerte Amazon sui giochi da tavolo!

Amazon la lanciato un’interessante promozione che vi permetterà di acquistare diversi giochi da tavolo a prezzi davvero vantaggiosi! Se vi siete mai avvicinati alle teorie dietro al game design, saprete già che la filosofia dietro videogiochi e giochi da tavolo è la medesima: costruire un’esperienza ludica per gli appassionati. Divertirsi con un gioco da tavolo e con un videogame, in sintesi, non è poi così diverso.

Sicuramente gli amanti della serie XCOM non potranno che essere attirati anche dall’omonimo gioco da tavolo. La storia vede la civiltà umana sull’orlo del collasso. Per combattere questa minaccia extraterrestre, i governi si sono uniti allo scopo di formare un’organizzazione paramilitare d’élite, chiamata XCOM. Il gioco si svolge su un tabellone sul quale sono raffigurati: un planisfero con sei continenti, l’orbita, gli spazi dedicati alle carte e i tracciati sui quali vengono misurati il livello di panico di ciascun continente, quello di danno alla base e quello di minaccia, che influenza i tiri di dado. Sul tabellone andranno posizionati carte e segnalini che simboleggiano le risorse e gli obiettivi di XCOM e i nemici e le missioni da affrontare.

Solitamente XCOM: Il Gioco da Tavolo viene proposto a 45,98€, ma oggi potrete averlo a 36,99€.

Continuiamo con il set base di Sì, Oscuro Signore, party game d’ambientazione fantasy dal tono scanzonato ed umoristico, veloce da imparare e facile da giocare: sono sufficienti alcuni amici e un po’ di fantasia. I malvagi ed inetti servitori di Rigor Mortis, vero Genio del male, dovranno giustificarsi davanti al loro Signore, inventando storie improbabili e scaricando la colpa sui loro compagni di sventura.

Solitamente Si, Oscuro Signore, Set Base viene proposto a 19,90€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 14,99€.

Di seguito, la nostra selezione delle migliori offerte sui giochi da tavolo.

Offerte Amazon sui giochi da tavolo – La nostra selezione

Altre offerte Amazon