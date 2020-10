Tornano gli sconti sulle periferiche Razer con le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte giornaliere del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su tastiere, mouse, cuffie ed accessori Razer che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Partiamo con il mouse da gaming programmabile Razer Naga Trinity è dotato di 3 pannelli laterali intercambiabili, che consentono di selezionare la configurazione a 2, 7 e 12 pulsanti, in base alle proprie esigenze di gioco.

Con un sensore ottico 5G da 16 000 DPI, i movimenti del mouse sono rapidi ed eseguiti perfettamente, massima precisione e velocità, per incantesimi che centrano sempre il bersaglio; il tutto con un massimo di 19 pulsanti programmabili potrete usufruire di molti più comandi. Grazie ai pulsanti programmabili i giocatori hanno la massima libertà di scelta, che decidano di assegnare il minimo indispensabile o di sfruttare al massimo questa funzionalità, creando tasti di accesso rapido a elementi, incantesimi o qualsiasi altro comando di gioco desiderato.

Con l’accesso a una gamma completa di ben 16,8 milioni di opzioni di colori, potete personalizzare il Razer Naga Trinity in modo esclusivo, per soddisfare le trasformazioni magiche e colorazioni preferite. Dotato dei tasti meccanici pluripremiati Razer, il mouse vanta una resistenza leader nel settore, sino a 50 milioni di clic, che gli garantiscono una longevità da record.

Solitamente il mouse gaming Razer Naga Trinity viene proposto a 109,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 84,99€, con uno sconto del 23%.

Le offerte speciali continuano con la Razer Ornata Chroma Tastiera USB Mecha-Membrane da Gaming, proposta a 88,53€ contro i 109,99€ del prezzo di listino, per poi passare al Razer DeathAdder Elite, Mouse per eSports con tasti meccanici, offerto al costo di 59€ contro i 79,99€ del prezzo base. Altro mouse da non perdere è il Razer Mamba Elite Gaming Mouse, cablato con zone luminose, proposto a 91,80€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

