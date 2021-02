Tornano gli sconti sugli smartphone Xiaomi tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 18 febbraio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smartphone Xiaomi, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo lo smartphone Poco X3 NFC, che potete portarvi a casa a poco più di 200€, 201,77€ per la precisione, rispetto ai 269,90€ di listino. Terzo modello del brand POCO ad essere lanciato globalmente, il dispositivo è stato pensato per coloro che amano profondamente la tecnologia, senza tuttavia rinunciare a una spiccata personalità. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 732G, al display super-fluido a 120Hz alla quad-camera da 64MP e alla fotocamera frontale da 20MP, Poco X3 NFC offre tantissima tecnologia ad un prezzo contenuto. Lo smartphone è equipaggiato con un chip NFC, permettendo pagamenti contactless con Google Pay. Lo smartphone include il sistema operativo MIUI 12, caratterizzato da funzione always-on per il display, un framework interamente ridisegnato per le animazioni e una nuovissima app meteo. Inoltre, Poco X3 NFC monta una capace batteria da 5160mAh, permettendo un utilizzo prolungato senza necessità di frequenti ricariche.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone Xiaomi tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno su Amazon su smartphone Xiaomi

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon