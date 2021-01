Tornano gli sconti sugli smartphone tra le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su smartphone che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Iniziamo con lo smartphone Samsung Galaxy A20e Black, dispositivo dotato del display Infinity-V da 5,8″ HD+ in grado di regalare una straordinaria esperienza di visione sia quando giocate che quando guardate i vostri video preferiti. La doppia fotocamera posteriore di Galaxy A20e comprende una fotocamera principale da 13 MP a cui si aggiunge una fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP con un campo visivo a 123 gradi, come l’occhio umano. Solitamente lo smartphone Samsung Galaxy A20e Black viene proposto a 169,90€, ma oggi potete averlo a soli 127,90€.

Continuiamo con l’iPhone 11 Pro da 256GB in colorazione verde notte. Il dispositivo è proposto con un Display Super Retina XDR da 5,8″ con risoluzione di 2436×1125 pixel e densità pari a 458 ppi, per il massimo della nitidezza delle immagini. A proteggerlo, un vetro ultra-resistente, che si affianca al fatto che il telefono sia anche resistente alla polvere e all’acqua (fino a 30 minuti a quattro metri di profondità, con standard IP68).

Il fiore all’occhiello di iPhone 11 è però probabilmente la sua tripla fotocamera da 12 MP, con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo, ideale per qualsiasi tipologia di scatto dobbiate realizzare. Inoltre, consente di girare video in 4K fino a 60 fps, per il massimo della fluidità, e di servirvi anche della speciale e accurata modalità bokeh, per spettacolari ritratti dallo sfondo sfocato. Solitamente l’iPhone 11 Pro da 256GB viene venduto a 1.352,63€, ma oggi potrete averlo a 1.171,99€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di questo fine settimana che potete trovare su Amazon.

Le offerte del weekend di Amazon su smartphone

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon