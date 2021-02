Tornano gli sconti su smaprthone e wearable Huawei tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, martedì 23 febbraio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smartphone e wearable Huawei, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare gli auricolari Bluetooth HUAWEI Freebuds 3, in vendita attualmente a soli 119,90€ rispetto ai 139€ usualmente richiesti di listino. Grazie al chipset Kirin A1, l’antenna ad alte prestazioni e l’encoder ottimizzato, gli auricolari offrono una connessione Bluetooth rapida e stabile e capacità anti-interferenza anche in ambienti complessi come aeroporti e centri commerciali. HUAWEI Freebuds 3 comprendono un sistema di trasmissione sincrona a doppio canale per ridurre la latenza, per un audio immersivo e sincronizzato mentre giocate o guardate video.

Piuttosto interessante anche lo smartwatch HUAWEI Watch GT 2, proposto a soli 149,90€, rispetto ai 229€ solitamente richiesti di listino. Il dispositivo è pensato per tutti gli sportivi che vogliono monitorare le proprie attività sportive e salute e al contempo non rinunciare allo stile. Il suo quadrante da 46 mm, infatti, si affianca a una batteria generosa che dura fino a due settimane. Il risultato è uno smartwatch di affidabilità estrema, che potete abbinare tanto alle vostre attività sportive quanto a un outfit da lavoro più formale.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone e wearable Huawei tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno su Amazon su smartphone e wearable Huawei

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon