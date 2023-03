The Wolf Among Us 2 è scomparso e ora saluta ufficialmente il 2023

The Wolf Among Us 2 è stato uno dei tanti annunci che hanno accompagnato il ritorno in vita di Telltale Games, ma non è un gioco che vedremo presto.

Il precedente episodo rappresentò un’avventura amatissima (la trovate ancora su Amazon) anche perché tratta da una serie di fumetti molto amata.

Per questo quando si mostrò per la prima volta, anche se con un semplice teaser, i fan si erano già emozionati all’idea di tornare nei panni del Lupo Cattivo.

E dopo averlo visto ancora di più, nonostante la promessa di una data di uscita decisamente lontana.

E la data sarà ancora più lontana perché, come annunciato su Twitter dallo sviluppatore, The Wolf Among Us 2 è stato rinviato al 2024.

Una decisione descritta come “difficile” da Telltale, che è stata approfondita in una intervista rilasciata ai microfono di IGN US.

We’ve made the difficult decision to delay The Wolf Among Us 2 #TWAU2. To give more context, we spoke with IGN: https://t.co/afoCUHZwIy pic.twitter.com/KhrAfIrwYB — Telltale Games (@telltalegames) March 1, 2023

Il CEO di Telltale Games, Jamie Ottilie, ha spiegato che il team ha affrontato questa decisione sofferta per una serie di motivi, ma principalmente per evitare il burnout o la creazione di un gioco incompiuto:

«Creare giochi è difficile e hanno bisogno di tempo per essere ben fatti. E non serve a nessuno di noi consegnare qualcosa che non è pronto.»

Dopo essere stato resuscitata da LCG Entertainment nel 2019 in seguito alla chiusura dell’originale Telltale, la reincarnazione del team aveva mostrato The Wolf Among Us 2 ai The Game Awards di quell’anno.

Mentre all’epoca aveva senso annunciare in anticipo il gioco per aiutare a garantire finanziamenti e supporto per la nuova avventura, con l’arrivo della pandemia di Covid-19 la situazione è cambiata notevolmente creando difficoltà.

Ottilie dichiara che lo sviluppo del gioco procede bene ma, semplicemente, le circostanze sono cambiate anche con il passaggio ad Unreal Engine 5 che ha richiesto un riassestamento del team.

In questa situazione The Wolf Among Us 2 sarebbe potuto uscire nel 2023 solo in due modi: incompleto, oppure con un quantiativo di ore di crunch devastante per tutto il team.

Continua quindi la turbolenta storia di Telltale in un modo o nell’altro, la cui rinascita è veramente più unica che rara.