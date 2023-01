The Witcher 3 next-gen è ancora più impressionante in prima persona, grazie ai fan

L’aggiornamento next-gen di The Witcher 3 ha implementato numerose modifiche che non hanno solo adattato il comparto tecnico agli standard di ultima generazione, ma anche migliorato la giocabilità con diverse feature per migliorare il coinvolgimento dei giocatori.

Tra queste vi è anche l’implementazione di una telecamera ravvicinata, in grado di farci sentire più vicini a Geralt durante la sua avventura (che trovate su Amazon) ma che naturalmente non potrebbe mai battere una visuale in prima persona.

Pur non essendo disponibile nativamente nel gioco, una mod era riuscita a trasformare a tutti gli effetti il capolavoro di CD Projekt in un’avventura in prima persona, rendendo il mondo di gioco ancora più coinvolgente e incredibile.

L’aggiornamento next-gen aveva però reso incompatibili numerose modifiche, inclusa proprio questa: fortunatamente, come riportato da DSOGaming, il modder crthdr ha aggiornato la sua creazione per renderla compatibile con le versioni più recenti del gioco di ruolo open world.

Potete osservare voi stessi il risultato nel seguente video gameplay, in grado di svelarci davvero com’è esplorare il mondo e affrontare le numerose battaglie nei panni di Geralt di Rivia:

Come potete osservare voi stessi, il risultato è sicuramente impressionante, anche se al momento ci sono ancora alcune piccole problematiche da risolvere nel caso vogliate scaricare anche voi questa mod sui vostri PC.

Le ombre di Geralt non sembrano infatti funzionare nel modo migliore con la modalità ray tracing e per una migliore giocabilità disattiva la possibilità di eseguire il lock-on sui vostri obiettivi. Inoltre, la mod è compatibile solo durante le sezioni con Geralt — e non quelle con Ciri — e potrebbe rendere difficile interagire con gli oggetti in prima persona.

Fortunatamente è sempre possibile riuscire fare lo switch in terza persona in pochi semplici passi durante il vostro normale gameplay, risolvendo così al volo qualunque possibile problema: potete installare questa intrigante mod al seguente indirizzo, dopo aver controllato accuratamente le istruzioni.

Naturalmente la mod è compatibile soltanto con le versioni PC di The Witcher 3 next-gen: se siete invece curiosi di scoprire quale sia la migliore versione console, un video confronto ha messo alla prova le edizioni PS5 e Xbox Series X.

Al momento sono disponibili soltanto in edizione digitale e come upgrade per chi ha già acquistato le precedenti edizioni, ma tra poche settimane potrete assicurarvi anche l’edizione fisica della Complete Edition.