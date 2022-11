The Witcher 2 non resta indietro e diventa next-gen, grazie ai fan

The Witcher 3 sta per tornare in versione next-gen, con una nuova versione pensata per le piattaforme di attuale generazione, sebbene a quanto pare i fan hanno deciso di rispolverare anche The Witcher 2 Assassins of Kings.

Il capolavoro della passata generazione sta infatti per essere rimesso a lucido per PS5 e Xbox Series X|S, ma a quanto pare anche il secondo capitolo ha ancora qualcosa da dire.

In occasione dell’aggiornamento ci saranno infatti novità per tutte le versioni del gioco, cosa questa che non mancherà di esaltare i fan storici.

Ora, dopo che pochi giorni fa CD Projekt RED ha svelato le novità che verranno inserite nell’aggiornamento next-gen, qualcuno ha deciso di rendere ancora più bella vedere anche la Enhanced Edition del secondo episodio.

Come riportato anche da DSO Gaming, l’utente ‘recklessrider’ di NexusMods ha condiviso una raccolta di mod grafiche e di gioco per The Witcher 2 Enhanced Edition, con l’obiettivo di renderlo ancora più bello da vedere e da giocare.

Questa raccolta è un must per tutti coloro che vogliono rigiocare la seconda parte della trilogia di The Witcher, ragion per cui vi consigliamo vivamente di non farne a meno.

Entrando più nel dettaglio, questa raccolta presenta texture AI e video upscalati, oggetti importanti migliorati e texture ancora più belle per quanto riguarda gli ambienti.

Inoltre, le mod includono l’abilita l’auto-looting, migliorando anche la telecamera del gioco e una serie di miglioramenti QoL per Geralt di Rivia.

È possibile scaricare questa raccolta di mod da questo indirizzo, ovviamente in forma assolutamente gratuita.

Ricordiamo in ogni caso che The Witcher 3 Wild Hunt arriverà su PlayStation 5 ed Xbox Series X|S come uno dei prodotti che chiuderanno il 2022 in grande stile.

Ma non è tutto: CD Projekt ha annunciatoanche alcuni giorni fa che The Witcher Remake è attualmente in lavorazione e ha condiviso i primi dettagli sul progetto.