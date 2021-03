The Sinking City, V-Rally 4 ed altri titoli BigBen in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 1 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a videogiochi BigBen, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Se amate le avventure, The Sinking City, proposto a soli 19,99€, rispetto ai 69,99€ di listino, vi catapulterà in un Open World ispirato all’universo di H.P. Lovecraft nei panni di Charles W. Reed, un investigatore del New England, il quale si troverà a Oakmond, una città stretta nella morsa di forze soprannaturali, per scoprire la verità su cosa gli sta accadendo. Ambientato negli anni ’20, il titolo, sviluppato da Frogwares, software house già responsabile della serie Sherlock Holmes, offre un’ambientazione particolarmente evocativa, tanti personaggi da incontrare e casi psicologicamente contorti da risolvere.

Se preferite invece i giochi di corse, V-Rally 4, proposto al prezzo scontato di 16,99€, potrebbe fare al caso vostro. Il racing game metterà alla prova le vostre abilità di guida sulle cinque discipline off-road più importanti (Modern WRally, Rallycross, Hillclimb, Gymkhana, Buggy) in sedici diverse ambientazioni a bordo di cinquanta differenti automobili. V-Rally 4 offre anche un’innovativa esperienza online, nella quale dovrete collaborare con amici ed altri giocatori e scalare la classifica dei team.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi BigBen tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno di Amazon sui videogiochi BigBen

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon