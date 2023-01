The Last of Us Stagione 2 potrebbe aver trovato la sua Abby

Il primo episodio della serie HBO su The Last of Us è disponibile da alcuni giorni, ma a quanto pare c’è già chi sta pensando quale attrice potrebbe interpretare Abby nella Stagione 2.

La prima stagione racconta la storia del primo videogioco (che trovate nel remake PS5 su Amazon), così come la seconda dovrebbe a rigor di logica narrare le vicende di The Last of Us Part II.

Se solo alcuni giorni fa i fan hanno già reso noto il nome per l’attrice che potrebbe vestire i panni della nemesi di Ellie, ora le cose si fanno ancora più serie.

Come riportato da Comic Book, infatti, potrebbe essere stato lo stesso Neil Druckmann a suggerire al pubblico chi – forse – sarebbe perfetta per interpretare Abby nella Stagione 2.

Tra i nomi papabili spicca infatti quello di Shannon Berry (The Wilds), dato che l’attrice assomiglia molto al personaggio in questione, oltre al fatto che è stata lei stessa a notarlo.

Ma non solo: Druckmann segue l’attrice sui social, così come Shannon segue sia Bella Ramsey che l’account Instagram ufficiale del franchise. Coincidenze piuttosto sospette, a dire il vero.

Poco sotto, un tweet che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

neil druckmann do you know something we don’t… pic.twitter.com/Dqn82IAKGp — aleah (@scarymcvies) January 19, 2023

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013.»

Restando in tema, il primo episodio della serie TV di TLOU prodotta da HBO contiene un palese riferimento a The Last of Us Part II: lo avevate notato?

Infine, il primo episodio della serie si apre con un talk show, in cui uno scienziato spiega quanto sono pericolosi i funghi per la razza umana.