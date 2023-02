The Amazing Sconti Monclick: super offerte oltre il 50%

Il noto portale Monclick ha lanciato l’interessante promozione “The Amazing Sconti” che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti tech con sconti sino a oltre il 50%! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Le offerte saranno valide solo fino al prossimo 17 marzo, quindi vi consigliamo di approfittarne!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, uno degli articoli più interessanti è la smart TV LG OLED evo OLED42C26LB. Con uno sconto del 29%, attualmente potrete acquistarla a soli 999,90€ invece dei soliti 1.399€ di listino. Ciò significa che avrete la possibilità di risparmiare ben 400€, rappresentando un’occasione imperdibile per portare a casa una smart TV di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

La smart TV LG OLED evo OLED42C26LB è una vera meraviglia della tecnologia, grazie al suo pannello OLED da 42 pollici dotato di pixel autoilluminanti che riproducono un nero assoluto e offrono un contrasto altissimo, oltre a colori incredibilmente realistici. La smart TV LG OLED evo OLED42C26LB, è alimentata dal potente processore 4K α9 di quinta generazione con AI, un chip che utilizza algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

Ma non è tutto, la TV smart LG OLED evo OLED42C26LB è anche perfetta per il gaming, grazie agli ingressi HDMI 2.1 con il pieno supporto alle tecnologie delle console e delle schede video di ultima generazione, come VRR, che consente di avere un refresh dinamico fino a 120Hz per una perfetta fluidità.

Inoltre, la TV smart LG OLED evo OLED42C26LB è dotata del sistema operativo WebOS, che vi darà accesso a una vasta gamma di applicazioni, tra cui quelle relative ai servizi di streaming più popolari come YouTube, Netflix, Prime Video e Disney+.

Se siete alla ricerca di un’offerta su prodotti tecnologici, Monclick è sicuramente il posto giusto per voi. Grazie alla loro politica di prezzi aggressiva, Monclick è in grado di offrire prezzi estremamente competitivi su una vasta gamma di prodotti, tra cui televisori, smartphone, computer e molto altro ancora. Inoltre, con l’iniziativa “The Amazing Sconti”, potrete trovare ancora più prodotti scontati, rendendo ancora più vantaggioso fare acquisti sul portale.

Vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione direttamente dal link sottostante per scoprire tutti i prodotti scontati e a tenere d’occhio la sezione delle offerte del loro sito, dove potrete trovare quotidianamente le migliori offerte presenti in rete.