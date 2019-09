La terza stagione di Apex Legends si presenta in un nuovo trailer

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato il trailer ufficiale dedicato alla terza stagione di Apex Legends.

Potete vedere il filmato come di consueto nel player sottostante.

Questa è la descrizione del video:

Benvenuto a Confini del Mondo, la nuova mappa di Apex Legends dominata da paesaggi di lava e ghiaccio. Le leggende si preparano, insieme a Crypto, a lanciarsi nella nuovissima arena sul pianeta Talos. È l’inizio di un’emozionante avventura.

Ricordiamo che la terza stagione sarà lanciata il prossimo primo ottobre.

Il titolo è disponibile per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One. Avete letto che il titolo sarà distribuito anche in edizione fisica?

Fonte: Comunicato Stampa