Teenage Mutant Ninja Turtle Cowabunga Collection per Switch in sconto! Risparmi il 33%!

Siete nati negli anni ’90 e ricordate con nostalgia i videogiochi dedicati alle mitiche Tartarughe Ninja usciti in quel periodo? Abbiamo una buona notizia per voi! Il famoso sito di e-commerce Amazon ha appena lanciato un’offerta imperdibile che vi permetterà di mettere le mani sulla versione Nintendo Switch di Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection ad un prezzo vantaggioso.

Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection è una raccolta dei titoli a 8 bit, 16 bit e arcade usciti originariamente negli anni ’90. Nello specifico, i giochi presenti in questa fantastica compilation sono:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che “Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è un vero e proprio tuffo nel passato, con ben 13 titoli risalenti ai primi anni ’90, di ottima qualità e con tantissime opzioni per renderli più accessibili anche per i giocatori moderni, senza snaturarne però la componente ludica originale“.

Solitamente, la versione Nintendo Switch di Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection viene proposta a 44,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 29,98€, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 15€.

