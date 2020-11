Tanti smartwatch e smartband in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, mercoledì 11 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smartwatch e smartband, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Pariamo con lo smartwatch Fossil Gen 5 con cinturino in acciaio inox, equipaggiato il sistema operativo Wear OS di Google compatibile con smartphone iPhone ed Android. Il dispositivo offre un monitoraggio delle attività e del battito cardiaco, un GPS integrato per il rilevamento della distanza e possiede un design swimproof. Grazie all’altoparlante integrato potete ascoltare gli avvisi acustici e le risposte di Google Assistant, rispondere alle telefonate ed altro ancora. Fossil Gen 5 con cinturino in acciaio inox supporta anche i pagamenti contactless utilizzando Google Pay, diventando uno strumento ancora più utile per la vita di tutti i giorni.

Solitamente Fossil Gen 5 con cinturino in acciaio inox viene proposto a 299€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 198€m risparmiando ben 101€.

Cambiando settore, troviamo in sconto anche il buon tablet HUAWEI MatePad T 10, dotato di un display da 9.7″ a risoluzione 1280×800 pixel, una fotocamera anteriore da 2MP e una fotocamera principale da 5MP. L’impianto audio è composto da due speaker stereo simmetrici ed il dispositivo supporta la tecnologia Huawei Histen 6.1, che offre un’esperienza audio immersiva per la musica o i video. HUAWEI MatePad T 10 combina EMUI 10.1, il processore octa-core e un sofisticato algoritmo, per offrire grafica e performance ottimizzate. La dotazione tecnica è completata da 2GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione. Infine, il tablet è in grado di connettersi anche alle reti LTE, oltre a quelle WiFi.

Solitamente il tablet HUAWEI MatePad T 10 viene proposto a 199,90€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 149,90€.

