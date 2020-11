Tante smart TV, soundbar e cuffie in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV, soundbar e cuffie.

Iniziamo con la Smart TV Samsung QLED QE55Q70TATXZT da 55″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Continuiamo con la soundbar Samsung – HW-Q800T, compagna perfetta per il QLED precedente per dare vita a un’esperienza audio immersiva, combinando e amplificando i suoni attraverso gli altoparlanti della soundbar e del TV, regalandovi un nuovo livello di immersione acustica, per godere dei contenuti in modo mai sperimentato prima. Con tre canali, un subwoofer e due up-firing speaker, il suono si muove intorno a voi per un intrattenimento immersivo, creando un ambiente acustico completo con un autentico audio a 3.1.2 canali grazie alla tecnologia Samsung Acoustic Beam.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV, soundbar e cuffie tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

