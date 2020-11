Tanti mouse, tastiere ed accessori gaming HP Omen in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 12 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a mouse, tastiere ed accessori gaming HP Omen, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Iniziamo con la tastiera meccanica HP – Gaming OMEN Encorder, equipaggiata con switch Cherry MX Red e funzione anti-ghosting con rollover a N tasti, che consente di giocare alla grande in ogni situazione. Il dispositivo possiede piedini regolabili in due posizioni, che permettono di ottenere l’angolazione ottimale per il polso, per un elevato comfort. Grazie al rivestimento a maglia intrecciata del cavo USB, i cavi non si intrecciano e ne migliora anche la resistenza. Per aumenta la visibilità, i tasti si illuminano di un rosso profondo, ognuno con il suo LED dedicato. Infine, tramite il software Omen Command Center sarà possibile controllare facilmente la tastiera con gli effetti LED, la luminosità regolabile, l’accensione/spegnimento con un unico tasto e i tasti multimediali.

Solitamente la tastiera meccanica HP – Gaming OMEN Encorder viene proposto a 129,99€, ma oggi potrete averla a soli 90,99€.

Continuiamo con le cuffie HP – Gaming OMEN Mindframe Prime che, utilizzando un dispositivo termoelettrico all’interno di ogni padiglione, la tecnologia FrostCap raffredda le piastre degli altoparlanti e rimuove il calore, consentendovi di affrontare lunghe partite con il massimo comfort. La qualità sonora è assicurata dal chip Virtual Surround integrato, che crea una percezione spaziale realistica per identificare con precisione i suoni del gioco. L’headset assicura una comunicazione cristallina con i propri compagni di squadra grazie ad un doppio microfono con cancellazione dei rumori ambientali che blocca qualsiasi rumore di fondo.

Solitamente le cuffie HP – Gaming OMEN Mindframe Prime vengono proposte a 169,99€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 118,99€.

