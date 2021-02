Tanti anime e non solo nei Popcorn Day di Koch Home Video!

In occasione dei Popcorn Days, Amazon ha lanciato una serie di offerte per “portare il cinema a casa vostra”. Tra queste, è stata lanciata un’iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi film e anime Koch Media a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Ad esempio, per 7,99€ potete portarvi a casa un classico del genere horror (ma con un po’ di humor): L’armata delle tenebre. Nel caso non lo conosceste, il film è il seguito de “La Casa” e vede l’eroe della vicenda, Ash, un impiegato di un grande magazzino, catapultato in un altro tempo e luogo dove dovrà vedersela con le forze del male. Continuando sul filone dei classici horror, non potevano non segnalarvi l’edizione speciale a tiratura limitata di Day Of The Dead – Il giorno degli Zombi, pellicola cinematografica realizzata dal maestro dell’horror George A. Romero, qui proposta in una versione restaurata in alta definizione e ricca di contenuti extra che ne spiegano la genesi.

Passando al mondo degli anime, piuttosto interessanti sono i cofanetti che contengono le intere serie complete di Capitan Harlock e Mazinga Z, nonché la prima serie di Lupin III. Quest’ultimo, in particolare, vi permetterà di rivedere i primi episodi di una serie che ha fatto storia, per la prima volta disponibile anche in alta definizione nel formato Blu Ray.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su film e anime Kock Media tra gli sconti di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

