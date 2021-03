Tante smart TV e soundbar in sconto tra le offerte di primavera Amazon

Anche oggi, giovedì 25 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smart TV e soundbar che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare la smart TV LG OLED55BX6LB, che oggi potete portarvi a casa a soli 1.099€, rispetto ai 1.249€ usuali di listino, per un risparmio reale di 150€.

Si tratta di un dispositivo equipaggiato con uno spettacolare pannello OLED da 55″ che offre un nero perfetto ed una riproduzione accurata dei colori per una qualità di visione assolutamente superlativa. Non manca ovviamente il supporto a tutte le tecnologie HDR, mentre la presenza del pluricollaudato sistema operativo WebOS vi consente di accedere ad una vasta libreria di applicazioni, tra cui le piattaforme streaming più popolari come Netflix, Prime Video e Disney+.

La smart TV LG OLED55BX6LB è animata dal potente processore α7 Gen 3, in grado di analizzare ed ottimizzare al meglio ogni scena grazie all’impiego dell’Intelligenza Artificiale. Gli appassionati di cinema saranno entusiasti della modalità FilmMaker, che riproduce fedelmente le immagini così come sono state pensate originariamente dai registi, mentre i videogiocatori potranno godersi i propri titoli alla grande, per merito di tecnologie come VRR, ALLM, eARC e G-Sync con un input lag ridotto ed un tempo di risposta rapido.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV e soundbar tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

