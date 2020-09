Tante offerte su sedie gaming e da ufficio su Amazon

Ogni buon gamer che si rispetti ha bisogno di una sedia da gaming degna delle sue performance, ecco perché abbiamo deciso oggi di suggerirvi un gran numero di oggetti in offerta speciale su Amazon Italia, incluse anche alcune poltrone da ufficio per tutti coloro che amano lavorare e scrivere senza sacrificare in alcun modo la comodità.

Partiamo quindi con la sedia da ufficio HOMCOM regolabile con poggiapiedi, proposta a soli 112,46€ contro i 149,95€ del prezzo base (parliamo di un -25% di sconto), passando poi per la sedia da gaming Vinsetto reclinabile a soli 119,96€ contro i 131,95€ del costo di listino, incluso il secondo modello della Vinsetto sempre con poggiapiedi estendibile, proposta al prezzo di 116,96€ contro i 145,95€ base (per un -20% di sconto reale).

Continuiamo con la sedia gaming Vinsetto con cuscino poggiatesta a soli 74,96€ contro i 99,95€ del costo originale passando poi alla poltroncina HOMCOM reclinabile e massaggiante offerta a 169,46€ contro i 214,95€ del prezzo base (per uno sconto del -21%). Ultima ma non meno importante, la sedia da gaming e da ufficio Vinsetto, proposta al prezzo davvero basso di 77,21€, contro i 102,95€ del costo originale (per uno sconto del -25%).

Le offerte speciali continuano con un trittico davvero niente male: la sedia da ufficio HOMCOM girevole a 360°, al prezzo di soli 64,46€ contro i 85,95€ base, cui segue la poltroncina HOTCOM (set da 2 pezzi) al costo di 164,96€ contro i 219,95€ del prezzo di listino e l’elegante poltroncina stile presidenziale Vinsetto a soli 77,21€ contro i 102,95€ base.

