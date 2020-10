Tante offerte Amazon su dolci e caramelle per il tuo Halloween

Siamo già a metà ottobre e si sta avvinando la notte più spaventosa dell’anno: Halloween. Le nostre strade saranno invase da fantasmi, morti viventi, streghe ed altre creature spaventose che ci terrorizzeranno se non gli forniremo qualche dolcetto. Per prepararvi all’evento, abbiamo pensato di fornirvi qualche consiglio sui dolci e caramelle attualmente in offerta su Amazon, così da avere in casa tanti dolciumi da distribuire ai mostri che si presenteranno alla vostra porta o semplicemente mangiarli con la vostra famiglia (facendo attenzione a non esagerare!).

Iniziamento con il vasto assortimento di lecca-lecca Chups Chups all’interno della ruota, nella quale trovano posto ben 200 pezzi ai gusti assortiti di fragola, ciliegia, arancia, lampone, vaniglia, cola e panna fragola. Se i lecca-lecca non fanno per voi ed amate il cioccolato, potrebbero essere più di vostro gusto tre confezioni di cioccolatini a forma di zucca in una rete.

Per una vera e propria scorta a tema Halloween, trovate anche un secchio pieno zeppo di caramelle gommose ed altri dolcetti con occhi, zanne da vampiro ed altro ancora. Inoltre, una bella insalata di occhi potrebbe impressionare i più piccoli!

Piuttosto anche interessante il Vidal Halloween Mix, che offre dodici buste da 40g ognuna per un totale di 4.840g di gustosissime caramelle alla frutta senza coloranti artificiali che faranno felici ogni bambino (e non solo!).

Infine, una vera golosità è costituita dall’assortimento di cioccolatini Celebrations che, all’interno della confezione, contiene ben 160 cioccolatini di otto gusti diversi (Mars, Snickers, Bounty, Milky way, Twix, Dove, Dove caramello e Maltese’s teasers) per una vera e propria esplosione di gusto. Potete divertirvi a pescare il vostro preferito dalla scatole o provarli tutti!

Di seguito trovate le nostra selezione delle offerte di dolci e caramelle per il vostro Halloween.

