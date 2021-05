Tales Of Arise: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Prossimo capitolo della celeberrima serie “Tales Of” di Bandai Namco, Tales Of Arise approderà tra qualche mese sulle principali piattaforme, trasportando i giocatori in un mondo selvaggio realizzato con la tecnologia “atmospheric shader“.

Le vicende raccontate in Tales Of Arise hanno luogo nel sistema solare che comprende i due vicini pianeti di Dahra e Rena. Gli abitanti di Dahna hanno sempre visto quelli di Rena come esseri giusti e divini, sebbene, in realtà, questi ultimi non hanno fatto altro che depredare le ricchezze di Dahna, spogliandoli della dignità e libertà. Questa situazione, tuttavia, è destinata a non durare ulteriormente. Infatti, due persone, nate nei due differenti mondi, hanno deciso di cambiare il proprio destino e degli abitanti dei due pianeti.

Tales Of Arise sfrutta il noto motore grafico Unreal Engine 4 per offrire una qualità grafica di alto livello, mentre il gameplay è contraddistinto dal nuovo sistema di combattimento “Assalto Boost“, che permette di concatenare combo insieme agli altri membri del gruppo. Grazie a un cast di personaggi memorabili, una trama coinvolgente, combattimenti dinamici e la presenza di alcuni classici elementi di Tales Of, Tales Of Arise sembra già un capitolo molto interessante nella popolare saga.

Tales Of Arise è attualmente in sviluppo per Playstation 5, Playstation 4, Xbox One/Xbox Series X|S e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 10 settembre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.