System Shock Remake ha una data di uscita, e c’è un regalo gratis

Dopo essere scomparso dai radar per diverse settimane, System Shock Remake torna a far parlare di sé grazie alla data di uscita ufficiale.

La nuova edizione di uno degli sparatutto sci-fi più iconici del genere (di cui trovate ancora guide strategiche davvero rare su Amazon) è attualmente in sviluppo presso Nightdive Studios e sarà pubblicata da Prime Matter.

Si pensava che l’uscita del titolo fosse prevista per il mese di marzo attualmente in corso, ma a quanto pare ci si sarà da aspettare qualche settimane in più.

Avevamo avuto la possibilità di provare in anteprima questo intrigante remake alcune settimane fa, grazie alla demo giocabile via Steam, è ora il momento di prepararsi al lancio gioco vero e proprio.

Gli sviluppatori di Nightdive Studios e il publisher Prime Matter hanno reso noto via comunicato stampa la data di uscita della versione PC del remake di System Shock.

Il lancio è fissato infatti per il 30 maggio 2023 e i preordini sono disponibili su Steam, GOG ed Epic Games Store. Ma non solo: chiunque deciderà di preordinare il gioco riceverà una copia gratuita di System Shock 2: Enhanced Edition.

Alla fine della fiera, quindi, il team ha optato per un rinvio di un paio di mesi rispetto alla finestra di pubblicazione precedentemente fissata al mese di marzo 2023.

Probabilmente, gli sviluppatori hanno evidentemente avuto bisogno di alcune settimane di lavoro extra per apportare i ritocchi finali al gioco (che male non è).

Infine, sembra che le versioni console di System Shock Remake per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One verranno pubblicate in un secondo momento, sebbene al momento manchi una data di uscita esatta.

Nessuna ulteriore novità neppure per quanto riguarda il terzo capitolo di System Shock, anche se sappiamo che il gigante cinese Tencent è stato coinvolto per portare avanti il franchise.

Del resto, l’unico vero assaggio di un gameplay risale all’ormai lontano 2019, quando venne rilasciato il primo trailer proveniente dall’Alpha.