Ricordate System Shock Remake? Il lancio ufficiale è davvero vicino

Dopo essere scomparso dai radar per diverso tempo, System Shock Remake torna a far parlare di sé grazie a un nuovo aggiornamento degli sviluppatori, che confermano come il lancio di questo atteso titolo avverrà a partire dal prossimo marzo.

La ri-edizione di uno degli sparatutto sci-fi più iconici del genere è attualmente in sviluppo presso Nightdive Studios e sarà pubblicata da Prime Matter, editore noto per aver anche contribuito al lancio di Gungrave G.O.R.E., disponibile gratis su Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

Avevamo avuto la possibilità di provare in anteprima questo intrigante remake ormai più di 3 anni fa: da allora c’è stato un quasi totale silenzio assordante sul progetto, spezzato solo da un trailer nell’ultima Gamescom. Una situazione che ha fatto preoccupare non poco i fan che avevano scelto di dare fiducia al progetto su Kickstarter.

Fortunatamente, nelle scorse ore sono arrivate importanti novità: GamingBolt segnala infatti che la pagina Steam del gioco si è aggiornata indicando un lancio previsto a marzo 2023, confermato poi dagli stessi sviluppatori in una nota ufficiale.

Seppur non sia la prima volta che gli sviluppatori annunciano una finestra di lancio, questa volta il team svela che il progetto si è «evoluto drasticamente» nel corso degli ultimi mesi, proprio grazie al supporto dell’editore Prime Matter.

Il publisher ha infatti consentito a Nightdive Studios di prendersi tutto il tempo necessario per curare tutti gli aspetti più importanti, rifinendo anche gli aspetti che, secondo quanto riferito dagli sviluppatori, avevano bisogno di qualche piccola cura in più.

Tra i diversi miglioramenti vengono segnalati un nuovo look per la Cittadella, una tipologia di nemici completamente unica, un sistema di smembramento e diversi effetti per le armi utilizzate durante il gameplay.

A questo punto i fan non possono che incrociare le dita e augurarsi che il prossimo marzo possa davvero essere il mese giusto per scoprire il remake di System Shock e poter ri-esplorare uno degli universi più affascinanti e inquietanti della fantascienza videoludica.

Nessuna ulteriore novità invece per quanto riguarda il terzo capitolo di System Shock, anche se sappiamo che il gigante cinese Tencent è stato coinvolto per portare avanti il franchise.

L’unico vero assaggio di un gameplay risale al 2019, quando venne rilasciato il primo trailer proveniente dall’Alpha: chissà che non possa essere proprio il lancio del remake del primo episodio a dare una spinta decisiva e ravvivare l’interesse per la saga.