Switch Pro sarà annunciata a breve? Qualcuno ne è certo (e ci sono indizi)

Tornano a rincorrersi fortemente le voci su una nuova ipotetica console Nintendo, che secondo alcuni fan potrebbe essere pronta a svelare la tanto chiacchierata Switch Pro, una versione più potente dell’attuale piattaforma ibrida.

L’ipotesi di una nuova console sembrava essersi allontanata dopo l’annuncio del modello OLED (che potete acquistare in sconto su Amazon), ma nelle ultime ore i rumor sono tornati a farsi molto accesi, anche in seguito a un nuovissimo reveal della casa di Kyoto.

Un leaker che aveva correttamente anticipato un’edizione limitata di OLED dedicata a Splatoon 3 su un forum cinese, sostiene infatti che ci sarebbe un nuovo annuncio in arrivo e riguarderebbe proprio una console Switch più potente.

Una voce che potrebbe trovare conferma in numerosi indizi lasciati da Nintendo stessa, a partire dai 66 milioni di yen spesi per materie grezze, anche se in quest’ultimo caso la casa di Kyoto ha provato a fare chiarezza sul bilancio.

Gli utenti di ResetEra hanno infatti segnalato che l’utente conosciuto come GraffitiMAX aveva effettivamente anticipato di qualche ora l’annuncio dell’edizione limitata della console, sottolineando anche di aspettarsi un annuncio di un ulteriore modello nei prossimi mesi.

L’annuncio dell’ipotetica Switch Pro sarebbe previsto, secondo l’insider, per il mese di settembre: l’utente ha ammesso di non avere moltissime informazioni sulle caratteristiche tecniche, ma che sarà «l’alba dei 60 frame».

Dovrebbe dunque trattarsi di un modello più potente e in grado di ottimizzare maggiormente le prestazioni dei videogiochi, ultimamente spesso sempre più altalenanti: a dare ulteriore conferma al rumor, oltre alle già citate strane spese in bilancio, ci sono state anche strane modifiche sul canale YouTube ufficiale.

Nintendo Life ha infatti riportato che molti trailer dedicati a Switch Lite e OLED sono diventati improvvisamente privati e impossibili da visualizzare: la spiegazione più plausibile sembrava però essere legata a potenziale copyright legato ad attori o musiche utilizzate.

These major videos typically have music or actors which are licensed for use for a year, then need to be renewed or taken down. Switch OLED was announced a year ago tomorrow. This is most likely nothing. https://t.co/rVr7xP4bvQ

— Kit Ellis (@kitosan) July 6, 2022