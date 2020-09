Super Smash Bros. Ultimate: tempo di un nuovo personaggio!

È tempo di novità per Super Smash Bros. Ultimate, il celebre titolo che vi permette di dare e ricevere sganassoni firmato da Nintendo. La casa di Kyoto, in data odierna, ha infatti diramato una nota ufficiale con la quale ha comunicato che l’appuntamento con un nuovo reveal per il gioco è più che imminente.

Nel corso della giornata di domani, 1 ottobre, alle ore 16.00 italiane, sarà infatti pubblicato un video nel quale scopriremo il nuovo personaggio in arrivo come DLC all’interno di Super Smash Bros. Ultimate. L’appuntamento, contrariamente a quelli precedenti, dovrebbe essere molto breve: il comunicato di Nintendo parla di soli «tre minuti», precisando però che a seguire ci sarà «un breve messaggio di Masahiro Sakurai, director del gioco.»

Super Smash Bros. Ultimate è disponibile su Nintendo Switch con un roster ricchissimo di personaggi

Rimaniamo in attesa di scoprire chi sarà quindi il prossimo personaggio a unirsi al ricchissimo roster del titolo per Nintendo Switch, che di recente ha accolto anche Min Min da ARMS e Byleth da Fire Emblem Three Houses. Per ogni ulteriore approfondimento sul gioco e per scoprirlo da vicino, fate ovviamente riferimento alla nostra recensione dedicata.

