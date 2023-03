Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch oggi a un super prezzo! 33% di sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il videogioco Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch a un prezzo davvero imperdibile!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Il concept alla base di Super Mario Maker 2 è semplice, ma allo stesso tempo rivoluzionario: consentire agli utenti di creare, condividere e giocare livelli personalizzati, attingendo al vasto repertorio di elementi, nemici e meccaniche di gioco che caratterizzano l’universo di Super Mario. Il titolo offre una miriade di strumenti e opzioni, che permettono ai giocatori di dar vita a mondi unici e originali, dando libero sfogo alla propria creatività.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che “Super Mario Maker 2 è la perfetta evoluzione della formula, già funzionante, del primo capitolo. L’introduzione di uno stile di gioco inedito, dedicato a Super Mario 3D World, insieme a nuovi oggetti, nemici e funzionalità da utilizzare nella creazione di livelli, rendono questo secondo episodio immensamente più ricco del predecessore“.

In genere, Super Mario Maker 2 viene vendut0 a 59,99€, ma oggi potete acquistarlo a soli 39,99€, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 20€. Questa è un’occasione straordinaria per comprare uno splendido titolo a prezzo stracciato!

