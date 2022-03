Stupenda smart TV Sony 4K OLED da 55, perfetta per PS5, solo per oggi a un super prezzo da Mediaworld!

Tornano anche oggi, venerdì 4 marzo 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Sony OLED XR55A90J, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.199€, rispetto agli usuali 2.599€ di listino, per un risparmio reale di 400€.

La smart TV Sony OLED XR55A90J è dotata di uno splendido pannello OLED da 55″ , alimentato dal Cognitive Processor XR, il quale è in grado di similare la modalità di visione e ascolto umano per fornire una esperienza immersiva.

La smart TV Sony OLED XR55A90J dispone di una serie di tecnologie innovative, come XR Contrast, XR Colour, XR Clarity, XR Motion e altre ancora, per ottimizzare al meglio immagini e suoni per una qualità sempre al massimo livello.

La smart TV Sony OLED XR55A90J è già predisposta per sfruttare al meglio PS5, data la presenza di porte HDMI 2.1 con pieno supporto a tutte le tecnologie dedicate al mondo del gaming.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

